Zahtevajo več sodelovanja pri političnem odločanju

Napočil je čas, da tudi Občina Trst izpelje participativni proračun, v okviru katerega bi o porabi dela proračunskega denarja neposredno odločali občani. To bi lahko naredila že v prihodnjem proračunskem letu. To zahtevo so izrazili mestni svetniki gibanja Zdaj Trst, ki so se za ta mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev zavzeli že med volilno kampanjo na zadnjih lokalnih volitvah, le nekaj dni pred začetkom proračunske razprave v mestnem svetu pa so ta predlog ponovili.

Da bi morali prebivalci in prebivalke občine sodelovati pri odločanju o porabi denarja, sta na včerajšnjem srečanju z novinarji ponovila mestna svetnika iz vrst gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza in Giorgia Kakovic, ki upata, da bo njihov predlog sprožil resno razpravo. Laterza je tako spomnil, da je bil participativni proračun v predvolilnem programu Dipiazzove mestne uprave, a ta ni naredila nič, da bi ta predlog uresničila. Prav zato je njihovo gibanje formaliziralo predlog in in ga spet obudilo.

Nadejajo se, tako Laterza, da bodo mestne oblasti pokazale posluh in sprejele pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna. Koliko denarja bi lahko namenili mestnim območjem, Laterza ni želel ugibati, saj bi o tem moral odločati mestni svet. Je pa dodal, da bi lahko prav s tem mehanizmom preprečili nepravično dodeljevanja denarja rajonom.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.