Zahtevna in včasih nepriljubljena vloga pomožnega osebja

Otroci v občinskih jaslih in vrtcih so dnevno v stiku z vzgojitelji in s pomožnim osebjem. Slednje odigra v zgodnjem šolskem življenju malčkov zelo pomembno vlogo in obenem opravlja zahtevno delo, ki ga morda včasih splošno mnenje podcenjuje.

Ob začetku šolskega leta 2020-2021, ki je itak zaradi pandemije tako kritično, se je med tržaškimi občinskimi svetniki pojavilo vprašanje o tem, zakaj se pomožno storitev večkrat zaupa zadrugam ali začasno zaposlenim. S predlogom o debati na temo, ki jo je podpisala svetnica Laura Famulari (PD), sta se včeraj dopoldne sestali druga in peta občinska komisija z odbornikoma Michelejem Lobiancom in Angelo Brandi. Famularijeva je komisijam posredovala zaskrbljenost osebja, ki je v prvih dneh pouka ugotovilo, da ne bo nastopilo službo v jaslih ali vrtcu, kjer je do lani opravljalo svoje delo. Obenem je izrazila nesoglasje s podeljevanjem izvajanja občinskih storitev zadrugam in začasno zaposlenim ter povabila odbornike naj razmislijo o možnosti zaposlovanja za nedoločen čas.

Tri četrtine pomožnega osebja je sicer neposredno zaposlenega na tržaški občini. Trenutno je stalno zaposlenih 141 oseb - 7 jih je s krajšim delovnim urnikom - od katerih jih 60 ne more več, delno ali v celoti, opravljati predvidenih zadolžitev.