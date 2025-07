Zaigralo bo 48 mladih z vsega sveta

Evropa dobrih prijateljev in skupnih ciljev se vsako leto pokaže pri projektnem orkestru ESYO (European Spirit of Youth Orchestra), ki deluje pod okriljem društva Scuola per giovani musicisti europei in v svojih vrstah za kratek čas združi mlade glasbene talente z različnih koncev. Nudi jim možnost nastopanja na velikih odrih v duhu skupnosti in medsebojnega spoznavanja. Pod vodstvom maestra Igorja Corettija Kureta se bo letos udeležilo intenzivnih vaj in nato oblikovalo koncerte 48 mladih med 19. in 23. letom starosti iz Portugalske, Španije, Nemčije, Poljske, Madžarske, Romunije, Slovaške, Črne gore, Italije, Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Rusije, Belorusije in, prvič, Kitajske.

Simfonična zasedba se bo prvič srečala 13. julija in pripravila letošnji program, ki ga sestavljajo Beethovnovi Oda radosti oz. evropska himna in Pastorala ter uvertura iz Sna kresne noči Felixa Mendelssohna. Turneja se bo začela 25. julija ob 21. uri na Lovričevem trgu v Ajdovščini in se nadaljevala dan kasneje ob isti uri na števerjanskem Trgu svobode. V torek, 29. julija, ob 19.30 bo orkester nastopil v kamnolomu Ivere 3 v Nabrežini, 1. avgusta ob 21. uri pa na grajskem dvorišču v Vipavskem Križu. Cikel se bo zaključil v soboto, 2. avgusta, ob 21. uri na Verdijevem trgu v Trstu, kjer bo koncert vključen v občinski progam prireditev Trieste Estate.