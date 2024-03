Zajček Giulio končno prejel pismo

Kot vse pravljice, se je tudi tista o Zajčku Giuliu in njegovi kuverti, srečno končala. Pot je bila, kot se za pravljice pač spodobi, dolga in polna zapletov, a danes so mu v tržaški poštni palači le izročili priporočeno pismo z risbicami kalabrijskih otrok. Ali bolj pravilno: izročili so jo njegovi »mami«, tržaški ilustratorki in pisateljici Nicoletti Costa, ki si je zamislila lik Zajčka Giulia in z njim nagovorila različne generacije otrok.

Zgodba je znana, saj je dobila državne razsežnosti: učiteljica na neki kalabrijski osnovni šoli je zbrala risbice svojih učencev o priljubljenem zajčku in jih poslala avtorici v Trst. Ker so umetniški izdelki otrok dragoceni, je uporabila priporočeno pošto in na kuverto sicer napisala tržaški naslov gospe Costa, a tudi ime Giulio Coniglio. Ko se je Costa odpravila na pošto, ji kuverte niso želeli izročiti, ker se pač ne imenuje Giulio Coniglio. Zaman je bilo tudi to, da je s seboj prinesla svoje knjige in plišastega Giulia. Poštni uslužbenci so bili neomajni.

Potem ko je na svojem Facebook profilu objavila vest, da ne more prevzeti kuverte, se je novica razširila na vse vetrove in dosegla tudi učiteljico v Kalabriji. Pošiljateljica je pisateljico poverila, da lahko prevzame kuverto, pa čeprav ni Giulio Coniglio, in danes je le prišla do otroških risb.