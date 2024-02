Zakaj je vse manj družinskih zdravnikov

Kaj ko bi družinski zdravniki lahko paciente sprejemali v kliničnem centru ali posvetovalnici lokalnega zdravstvenega podjetja, namenjeni splošni medicini, kjer bi oddelek delili z drugimi družinskimi zdravniki? Kaj ko bi s tem prihranili stroške najemnine prostorov in bili v celoti vključeni v sistem javnega zdravstva? Morda bi si celo privoščili miren dopust, ko bi v bližnjih ambulantah kolegi lahko sprejemali njihove paciente.

Pogoji za opravljanje poklica niso najboljši in vse manj študentov se odloča za poklic, ki je za nekatere »najlepši na svetu, ker paciente spoznaš v njihovi celoti.« Pri stroki smo poizvedovali, zakaj se mladi ne odločijo za to pot in kako bi jih lahko spodbUdili.

Svoje mnenje so nam zaupali upokojena zdravnika Marko Jevnikar in Renato Štokelj, vodja univerzitetnega oddelka splošne medicine na tržaški univerzi Nicolò de Manzini, deželni sekretar društva SIMG Luca Maschietto in predsednik tržaške zdravniške zbornice Cosimo Quaranta.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.