Danes je okrog 4. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri se je avtomobil v Ulici Venezian zagozdil v gradbeni oder. Avtomobil so odstranili, ulica pa ostaja zaprta, saj bi se oder lahko podrl. Prav tako je zaprta Ulica s. Michele, ki pelje do tja.

Lokalni policisti upajo, da bo podjetje gradbeni oder, ki ga je postavilo, danes tudi spet pritrdilo in bodo tako lahko ulico spet odprli za promet.