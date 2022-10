Zalezoval in pretepal begunko

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je vozil v Romunijo, prestregli 38-letnega romunskega državljana, ki mora v pripor zaradi kršitve prepovedi o približevanju in nasilja v družini. V hotelu v Riminiju, kjer sta bila oba zaposlena, je spoznal žensko, ki je zbežala pred vojno v Ukrajini, in sta se zaljubila. Uredila sta si tudi skupno bivališče. Idila pa je bila žal kratkotrajna, saj je moškega razjedalo ljubosumje. Večkrat ji je grozil na delovnem mestu, doma pa pretepal. Ženska ga je ovadila, zato so pristojne oblasti zanj odredile prepoved približevanja, ki pa je ni upošteval in jo vseeno zalezoval in ji grozil. Žrtev nasilja je moškega ponovno ovadila, zaradi česar so zanj odredili pripor, toda pred aretacijo je uspel pobegniti in so se za njim izgubile vsakršne sledi.

Karabinjerji iz Nabrežine so ga aretirali in ga prepeljali v goriški zapor.