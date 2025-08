»Žaljivi napis na slovenskem konzulatu za današnji čas nesprejemljiv«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obsodila žaljiv napis, ki se je davi pojavil na slovenskem konzulatu v Trstu, o katerem smo poročali. Poudarila je, da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo. Tudi zunanje ministrstvo je obsodilo napis in dodalo, da ta odseva besednjak temnih poglavij zgodovine 20. stoletja.

Predsednica je ob tem na omrežju X izrazila prepričanje, da bodo italijanske oblasti to strahopetno dejanje v duhu dobrih medsosedskih odnosov obravnavale z vso resnostjo.

Zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da je z ogorčenjem sprejelo vest o provokaciji neznanih storilcev. »Sporočilo odseva besednjak temnih poglavij zgodovine 20. stoletja, ki je za današnji čas nesprejemljiv,« je opozorilo.

Dodalo je, da odnose med državama v zadnjih desetletjih zaznamujejo skupni spravni koraki, vključujoče čezmejno sodelovanje in krepitev sožitja na narodnostno mešanih obmejnih območjih. Ministrstvo zato pričakuje, da bodo pristojne oblasti dogodek temeljito preiskale in storilce čim prej izsledile.

Slovenska senatorka Tatjana Rojc je poudarila, da gre za ponoven izbruh etničnega sovraštva. V sporočilu za javnost je še zapisala, da verjame, da bodo institucije znale zastopati civilno skupnost Tržačanov vseh jezikov in tradicij, obsodile dejanje sovraštva in izrazile solidarnost s prijateljsko državo in žaljeno slovensko manjšino.

SKGZ z grenkobo ugotavlja, da ne gre za osamljen primer nestrpnosti, saj ga lahko posredno povežemo z nedavnim dogajanjem na Peršmanovi domačiji ali z grobim ravnanjem na nogometni tekmi na Koroškem. Vsak od teh dogodkov ima svojo specifiko in kontekst, a skupna nit ostaja zaskrbljujoča stopnja sovraštva in nespoštovanja do slovenske skupnosti. Takšna dejanja ne spadajo v demokratično družbo, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, medkulturnem dialogu in sožitju, so zapisali.

Takšno dejanje ne predstavlja zgolj napada na dostojanstvo Slovencev kot naroda, temveč tudi neposredno spodkopava vrednote strpnosti, sožitja in mednarodnega spoštovanja, meni SSO. Konzulat Republike Slovenije ni le uradna ustanova, temveč tudi simbol povezovanja, diplomatskega sodelovanja in kulturnega razumevanja. Tako širjenje sovražnega govora ali ksenofobnih sporočil je popolnoma nesprejemljivo in vredno najostrejše obsodbe. V teh dneh naše misli segajo tudi k slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki se prav tako sooča s podobnimi izbruhi sovražnosti in nestrpnosti, so zapisali.

Za tržaške občinske svetnike Demokratske stranke gre za sramotni napis, ki vzbuja zaprepadenost, jezo in zaskrbljenost z grenkim priokusom povratka v konfliktna zgodovinska obdobja. Slovenska komponenta Demokratske stranke pa meni, da gre za resen napad na dostojanstvo slovenske narodne skupnosti v Italiji ter na institucije Republike Slovenije.

Stranka Slovenska skupnost izraža ogorčenje in zaskrbljenost. »Slovenski konzulat iz leta v leto vse bolj postaja pravo združevalno središče ne le za Slovence v Italiji, temveč tudi za druge skupnosti, ki vsakodnevno soustvarjajo podobo naše družbe. Družbe, ki si prizadeva za spoštovanje in omikano sožitje,« so med drugim zapisali.

Tržaški župan Roberto Dipiazza, ki smo ga pozvali h komentiranju dogodka, je dejal, da je »mati bedakov vedno noseča«. Izrazil je solidarnost generalnemu konzulu in tržaškim Slovencem, »ki so sestavni del mesta,« ter obsodil dejanje, ki spominja na temačno preteklost.