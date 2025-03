Žalostna zgodba brazdastega kita bi se lahko zaključila v muzeju

Žalostna zgodba brazdastega kita, ki se je avgusta lani zagozdil pod enim od pomolov turističnega pristanišča pri Miljah in nato poginil, bo v pomoč pri iskanju različnih odgovorov na znanstvenem področju. Raziskovalca Miramarskega morskega rezervata Saul Ciriaco in Marco Segarich sta se pred tednom dni (6. marca) potopila do ostankov živali, da bi ugotovila, kako so se ti doslej ohranili.

Fotografije in posnetki dokazujejo, da 90 odstotkov kitovih mehkih tkiv ni več, ker so razpadla ali so se jih lotile druge morske živali.

V prihodnjih dneh bodo raziskovalci Miramarskega naravnega rezervata skupno s potapljači družbe Geomar spet posredovali na območju, kjer se je kit utopil. Ostanke živali namreč nameravajo zavarovati, da se ne bi izgubili v morju in jih zaobjeti v veliko mrežo. Z intervencijo naj bi tudi zagotovili ohranitev celovitosti okostja. Ostanke kita bi namreč želeli predati kakšnemu muzeju, kjer bi ga lahko razstavili.