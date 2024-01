Žalostna zgodba očeta in prizadevanja za neprebojnost meje

Znani so prejemniki nagrade balkanska pot (Rotta balcanica), ki jo bo letos prvič podelila Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, in sicer ob tridesetletnici smrti članov tržaške novinarske ekipe RAI Marca Luchette, Saše Ote in Daria D’Angela v Mostarju.

Med tiskanimi mediji si je nagrado prislužila Linda Caglioni, ki je za revijo Altreconomia napisala zgodbo Maročana Noureddina, ki je leta 2020 na balkanski poti izgubil sina in si še danes želi, da bi izvedel, v kakšnih okoliščinah je pravzaprav umrl.

V kategoriji podob sta po mnenju žirije najboljšo reportažo pripravili Giulia Bosetti in Eleonora Tundo, ki sta za oddajo Presadiretta (RAI3) na hrvaško-bosanski meji preverjali, kako uporabljajo visokotehnološke naprave, kot so termokamere, ki lahko zaznajo ljudi do desetkilometrske razdalje. Te financira Evropska unija, da bi sama postala »neprebojna trdnjava«.

Nagrade bo Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin podelila 27. januarja ob 18.30 v gledališču Miela. Istočasno bodo nagrado fundacije podelili tudi režiserju Andrei Segreju, »ker se je v svoji obsežni filmski in dokumentarni produkciji vedno odločil poglobiti v resnična življenja ljudi, ki so pogosto prisilno postavljeni na rob družbenega življenja«.

To bo le eden od dogodkov bogatega konca tedna, ki bo v Mieli postregel s pogovori o preiskovalnem novinarstvu, dokumentarci, razstavo in podobnim.

Luchette, Ote in D’Angela se bodo spomnili tudi 30. januarja v Mostarju, dogodek organizira italijanska ambasada v Bosni in Hercegovini.