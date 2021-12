Zamaškov ne zavrzite!

Pred nami je zadnji dan leta, ko v vsakem gospodinjstvu nazdravimo – šempolajsko društvo Vigred vabi vse, naj zamaškov ne odvržemo v smeti, pač pa jih po praznikih prinesemo v šempolajsko Štalco. Društvo je pristopilo k pobudi združenja Tappodivino, ki tovrstne zamaške ponuja v predelavo za izolirni material (za to skrbi združenje Legambiente) – izkupiček gre za Fundacijo Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin in za neprofitno združenje Bambini del Danubio, ki pomagata družinam bolnih otrok oz. tistih v stiski. Krajevni vinogradniki, gostinci in otroci iz domačih vrtcev in šole so z veseljem že prispevali in dvakrat so pri društvu zbrali po šest vreč zamaškov. Vzporedno zbirajo tudi plastične zamaške.