Zamejska vina v Južni Koreji

Jutri se bo južnokorejskemu trgu s svojimi oranžnimi vini predstavilo kar pet zamejskih vinarjev. Ker degustacija vin ne more potekati v živo, je Trgovinska zbornica pripravila posebno digitalno različico pokušnje, na njej pa se bodo predstavili Zidarich in Skerk iz Praprota, Skerlj iz Saleža, kmetija Draga iz Števerjana, Primosic iz Oslavja in še vinar Masut iz Mariana.

Druženje ljubiteljev vin bo potekalo z južnokorejskimi ocenjevalci in promotorji oranžnih vin. Pojem »oranžna vina« je razmeroma nov in označuje ekstremno naravno pridelana bela vina s podaljšano maceracijo. Kot je dejal predsednik Trgovinske zbornice za Trst in Gorico Antonio Paoletti, so se prilagodili novim razmeram in začeli živilske izdelke tržiti virtualno. »Ta način dela je v danih okoliščinah edina priložnost za internacionalizacijo naših izdelkov.

Naša ustanova lahko promovira ta način dela s pomočjo mreže 81 italijanskih Trgovinskih zbornic, ki so prisotne v 58 državah. S to mrežo lahko pridemo do direktnih partnerjev in z njihovo pomočjo prodremo na tuje trge,« je opozoril Paoletti.

Ob tej priložnosti je tudi razložil, kako bo potekala jutrišnja degustacija oranžnih vin. Kot je dejal, so vinarji v preteklih tednih buteljke poslali južnokorejskim poznavalcem vin. Ti se bodo jutri povezali z omenjenimi vinarji, ki se bodo zbrali v glavni dvorani tržaške Trgovinske zbornice. Degustacijo bo povezoval Robi Jakomin, ki bo južnokorejskim okuševalcem, teh bo približno 30, skupaj z vinarji predstavil značilnosti oranžnih vin. Te bodo na drugem koncu sveta lahko degustirali z italijanskimi siri.