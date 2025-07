Zamejske Slovence obiskali lovci iz Slovenije

V objemu Kraške hiše v Repnu se je danes zaključil obisk predstavnikov Lovske zveze Slovenije (LZS) in Komisije za mednarodne odnose LZS v zamejskem prostoru. Goste je sprejelo Društvo slovenskih lovcev Doberdob, ki je priredilo voden ogled Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu, v družbi njegovega predsednika Franka Cossutte in omenjene Kraške hiše z Vesno Guštin, obenem pa ponudilo komisiji možnost sestajanja v svojih prostorih v Repniču, kjer so skupaj snovali načrte za prihodnost. Spoznali pa so tudi življenje ob morju in na Krasu, kjer so bili zadnjič na uradnem obisku pri društvu Doberdob pred najmanj tridesetimi leti.

»Obisk je bil za nas zelo poučen, saj smo izvedeli veliko stvari, ki jih v učbenikih slovenske zgodovine ni. Presenetila nas je živahnost slovenskega živeža, a tudi pozornost do ohranjevanje naravne in kulturne dediščine,« je povedal predsednik LZS Alojz Kovšca, ki sicer dobro pozna društvo Doberdob in njegovo delovanje, saj je lani jeseni izročil njegovemu bivšemu predsedniku Žarku Šucu red za lovske zasluge II. stopnje.

Srečanje je včeraj še uradno zapečatilo dolgoletno prijateljstvo, ki se še najbolj izraža v sodelovanju med lovskimi družinami in slovenskim društvom v Italiji, »morda še ni pravega posluha na državni ravni,« je dodal Kovšca, »trudimo pa se, da bi se stanje čim prej izboljšalo.«

Višek obiska je bila seja Komisije za mednarodne odnose, v kateri je do pred kratkim sedel tudi koroški Slovenec Janez Kaiser, kmalu pa bo v njo vključen tudi član društva Doberdob, kot kaže bo to predsednik Matjaž Rustja. Komisija zagotavlja namreč tekoče mednarodno sodelovanje z drugimi lovskimi organizacijami in je dejavna na področju sodelovanja z lovskimi zvezami drugih držav.