Zamejski Slovenec na mednarodnem srečanju Nobelovih nagrajencev

Med 580 perspektivnimi mladimi raziskovalci in podoktorskimi raziskovalci s celega sveta, ki se udeležujejo tradicionalnega, že 69. srečanja Nobelovih nagrajencev, ki ta teden poteka na nemškem otoku Lindau na Bodenskem jezeru, je tudi zamejski Slovenec iz Špetra, 26-letni Giovanni Banelli.

Letošnjega srečanja se udeležuje 39 Nobelovih nagrajencev, posvečeno pa je fiziki. Med izpostavljenimi temami so laserska fizika, gravitacijski valovi ter temna snov, na sporedu so tudi tudi predavanja na temo grafena, kvatnih tehnologij, pa tudi biologije. Skupaj z Banellijem so med letošnjimi izbranci, ki so uspešno prestali selekcijski postopek, še trije slovenski študenti Jan Ravnik, Marko Medenjak in Gal Lemut. Srečanja, ki potekajo že vse od leta 1951, so zasnovana kot forumi za izmenjavo mnenj, izkušenj in znanja med znanstveniki različnih generacij, kultur in disciplin. Ponujajo pa tudi druge dogodke, med drugim kosila z Nobelovimi nagrajenci in znanstvene sprehode, ko imajo mladi udeleženci možnost sproščenega druženja in pogovora z Nobelovci.

Giovanni Banelli iz Špetra, ki v Münchnu dela doktorat na področju teoretične fizike delcev, se je med drugim udeležil znanstvenega sprehoda z Nobelovim nagrajencem Davidom J. Grossom ter se je pogovarjal z Nobelovim nagrajencem Carlom Rubbio. Med drugim je izvedel, je povedal, kakšen odnos imajo Nobelovi nagrajenci do znanosti in teorije, če so zelo odprti ali pa imajo stroge ideje.

Giovanni Banelli se je šolal v dvojezični šoli v Špetru in Čedadu, nato pa na univerzi v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Amsterdamu ter bil na poletni praksi na CERN-u v Ženevi. Lani je med drugim prejel štipendijo za podiplomski študij sklada Dorče Sardoč.

Z Giovannijem Banellijem smo 16. decembra 2018 objavili intervju izpod peresa Costanze Frandolic.