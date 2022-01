Zamuda s prenovo tramvajske proge se kopiči

Danes štirinajst dni bi lahko po tračnicah spet zapeljal zgodovinski openski tramvaj. 1. februarja, na dan, ko tržaški župan Roberto Dipiazza praznuje rojstni dan, naj bi se končala izredna vzdrževalna dela na tramvajski progi, ki se vlečejo kot jara kača. Datum konca del je v večerni oddaji lokalne televizijske postaje začetek novembra napovedal sam župan Dipiazza. »Sam sebi bom podaril darilo. 1. februarja bomo spet videli tramvaj,« je ob tisti priložnosti optimistično napovedal župan in dodal, da se bo to zgodilo v 99-odstotkih primerov.

A zdi se, da se je tudi tokrat župan uštel in prenaglil z napovedjo. In da bo njegovo rojstnodnevno darilo moralo še malce počakati. Pristojna odbornica v mestni službi za razvojne projekte in investicije Elisa Lodi nam je včeraj zagotovila, da podjetje, ki je zadolženo za prenovo tirnic, dela s polno paro in da zaključek del načrtuje sredi februarja. Novembra pa je podjetje Vitale One, ki je bilo naknadno izbrano na javnem razpisu, spet zaprosilo za podaljšanje roka za zaključek del. Kot že neštetokrat prej.

Na začetku novembra, še pred županovim nastopom v televizijski oddaji, v kateri je napovedal konec dela 1. februarja, so pristojni v službi za razvojne projekte in investicije zagotovili, da dela na tramvajski progi potekajo v skladu z načrti. Povedali so, da je projekt v zakjučni fazi, pogodbeni rok za postavitev novih tračnic in pragov pa naj bi se iztekel konec novembra. Skoraj leto dni po sprva predvidenem roku, ki je zapadel na začetku leta 2021. A tudi tokrat je izvajalec del, kampanjski Vitale One, zaprosil za podaljšanje in preživel strokovno presojo. Ali je bila tokratna zamuda za predajo del posledica slabega vremena ali česa drugega, nikoli ni bilo čisto jasno.