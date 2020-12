Zaradi poledice na železniški progi med Trstom in Benetkami ter med Gorico in Tržičem, Ronkami, Zagrajem in Krminom, je bilo zjutraj več voženj ukinjenih, več vlakov pa je imelo daljše zamude. Od Trsta do Tržiča je vozil nadomestni avtobus.

Težave so, kot kaže, odpravili in od 11. ure železniški promet redno poteka, sporočajo italijanske železnice.