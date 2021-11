Zapeljiva Eva Kant na kavi

Lepa in senzualna Eva Kant, oblečena v dolg plašč oranžne barve, pod njim pa siv kombinezon, in z belimi nizkimi škornji in velikim klobukom modre barve, izpod katerega so se videli blond lasje, je v sobodo dopoldne vstopila v kavarno San Marco. Če bi mimoidoči vedeli, da gre za osupljivo stripovsko junakinjo Evo Kant, življenjsko in poslovno sopotnico Diabolika, bi se prav gotovo ustavili in za nekaj časa popasili radovednost. A ker je Trst v zadnjih časih meka za različne filmarje, mnogi sploh ne vedo, da v teh dneh v mestu snemajo film po kultnem stripu Diabolik, mitu kolektivne domišljije.

Filmska ekipa z bratoma Antoniom in Marcom Manettijem, režiserjema, ki sta pod imenom Manetti Bros zaslovela z ustvarjanjem glasbenih komedij, se je v tradicionalni zgodovinski kavarni s pridihom meščanskosti mudila od jutra do zgodnjega popoldneva. Kakšne prizore so snemali, nam niso želeli povedati, vse to je tajna skrivnost producentov, smo izvedeli. Na podlagi videnega skozi okno kavarne pa lahko ocenimo, da niso snemali akcijskih prizorov, v katerih bi vitka Eva (Miriam Leone) izmikala dragocenosti. San Marco je služil kot kulisa mestne kavarne, v kateri je mogoče skrivnostno Evo videti ob kavici, ob branju časopisa, klepetu z damami iz visoke družbe in ob celo vojski filmskih asistentov: vizažistov, kostumografov, frizerjev.