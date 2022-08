Zaposlili bodo 30 mestnih redarjev

Italijansko državljanstvo, veljavno vozniško dovoljenje tipa B, starost med 18 in 35 let, dobre psihofizične sposobnosti, višješolska izobrazba, znanje angleščine in informatike ter koža brez tetovaž, ki bi bile vidne med nošnjo uniforme. To so pogoji za prijavo na javni razpis Občine Trst, ki namerava do konca leta 2023 za nedoločen čas zaposliti 30 mestnih redarjev. Čeprav je sprva kazalo, da se rok za prijavo izteče 22. avgusta letos, pa so se na občini naposled odločili, da ga podaljšajo za mesec dni. Na razpis se je tako na tej povezavi mogoče prijaviti do 21. septembra.

Kandidati, ki se bodo prijavili v predvidenem časovnem roku, se bodo morali soočiti s pisno in fizično preizkušnjo. Vprašalnik, ki ga bo kandidat reševal na domačem računalniku, sestoji iz 80 vprašanj, prekrižati bo treba pravilen odgovor. Kandidat bo moral, da uspešno opravi preizkus, pravilno rešiti vsaj 56 od osemdesetih vprašanj. Dokazati bo moral znanje o cestnoprometnem zakoniku, kazenskem in ustavnem pravu ter javni upravi. Računalniški sistem proctoring bo preverjal, da kandidat ne goljufa.

Drugi del izpita pa sestoji iz fizične preizkušnje, med katero bo moral kandidat moškega spola razdaljo 1000 metrov na progi preteči v največ petih minutah, ženske bodo morale enako razdaljo premagati v največ šestih minutah. Ženske, ki so v času preizkusa noseče, bodo razdaljo pretekle kasneje.Na občini bodo letos zaposlili 10 redarjev, naslednje leto pa še 20. Plača bo sprva znašala nekaj več kot 23.000 evrov letno.Do leta 2024 namerava občina zaposliti dodatnih 15 redarjev in 15 oficirjev, javni razpis pa ni bil še objavljen. Prav tako manjka tudi razpis za zaposlitev 15 poročnikov do konca leta 2023. Na tokratnem razpisu bo šest mest rezerviranih za pripadnike vojaških sil, štiri mesta pa bodo pripadla sorodnikom žrtev oziroma invalidov na delu ali v vojni.

Ničelna pa bo na sedanjem razpisu toleranca do tetovaž, ki bile vidne med nošenjem poletne uniforme, ki jo sestavljajo dolge hlače in majica s kratkimi rokavi. Kandidati s tetovažami na vidnih mestih se bodo lahko na razpis vseeno prijavili pod pogojem, da okraske na telesu odstranijo v roku šestih mesecev.