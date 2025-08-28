Zaprli bar pri Garibaldijevem trgu

Tržaška kvestorica je odredil začasno zaprtje bara Master Bar v tržaški Ulici Raffineria v bližini Garibaldijevega trga. To je storil, potem ko so tržaški karabinjerji ugotovili, da se v lokalu družijo prenapeteži in drugi ljudje, ki bi utegnili motiti javni red in mir. Bar je v lastni 29-letnega državljana Afganistana.

Karabinjerji s poveljstva v Istrski ulici so skupaj s kolegi enote karabinjerjev za prehrambeno varnost NAS večkrat opravili pregled omenjenega lokala. Ugotovili so, da se v njem zadržujejo osebe, ki so imele v preteklosti že opravka z roko pravice. V baru so se zadrževali predvsem v pozno popoldanskih, večernih in nočnih urah, karabinjerji so ugotovili, da utegnejo taka druženja ogroziti javni red in mir, zaradi česar so lastniku lokala vročili kvestorjevo odredbo o začasnem zaprtju bara.