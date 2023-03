Zaradi nujnih del so danes malo pred poldnevom zaprli za promet del Ul. Commerciale ob stavbah s hišno številko 51-53, so sporočili lokalni policisti. Gre za odsek le malo višje od križišča z Ul. Cordaroli. Avtobusi, ki po Ul. Commerciale povezujejo Trst in Opčine (2/ in 64) trenutno vozijo po Novi cesti za Opčine.