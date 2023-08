Zaprosili za preložitev termina za dokončanje del

Druga faza infrastrukturnih del v Starem pristanišču, ki že poldrugo leto poteka na območju med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos, se bo zaključila konec leta. Tržaško podjetje Mari Mazzaroli, ki je izvajalec del, je v preteklih dneh na Občino Trst uradno naslovilo prošnjo za preložitev termina za dokončanje. Vodja občinskega oddelka za prostorsko načrtovanje Giulio Bernetti je dejal, da gre za minimalno zamudo, ki ne bo spremenila načrtov glede začetka urejanja Monumentalne avenije med zapuščenimi skladišči, ki bi morala steči konec leta.

Gradbeno podjetje že od pomladi 2022 na območju ureja komunlano, plinsko in električno infrastrukturo, predvidena pa je tudi ureditev pločnika ob zidu, ki loči Staro pristanišče in železniško progo. Načrt za infrastrukturna dela so sestavili občinska inženirja Giulio Bernetti in Silvia Fonzari ter arhitektka Anna Monaco.

Naložba je vredna malo več kot deset milijonov evrov, sredstva pa je Občina Trst črpala iz 50-milijosnkega paketa, ki ga je pred leti Trst dobil za prenovo zapuščenega območja.

