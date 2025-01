Zaprtje predora Sandrinelli so podaljšali do torka, 14. januarja, so danes sporočili z Občine Trst. Izkop zaradi zamenjave poškodovanih cevi bodo v nedeljo zapolnili, v ponedeljek pa bodo še asfaltirali vozišče. Prvotno so napovedali zaprtje do nedelje, 12. januarja.