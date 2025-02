Zapuščeni plinometer bi lahko obnovil zasebnik

Zapuščeni in propadajoči plinometer Broletto ob Ul. D’Alviano bo vendarle deležen pozornosti mestnih oblasti. Mestna svetnica Demokratske stranke Valentina Repini je že pred časom vložila predlog o prenovi objekta, ki bi ga po njenem morali spremeniti v prostor, od katerega bi koristi imela širša javnost. Njen predlog je podprl tudi strankarski kolega Giovanni Barbo.

Danes se je o tem predlogu vendarle govorilo na sestanku komisije za naložbe, na katerem je odbornica Elisa Lodi izrazila pripravljenost, da ta projekt začnejo obravnavati resno. Prav zaradi te obljube, bosta mestna svetnika Demokratske stranke umaknila svetniški predlog. To bosta naredila tudi zato, ker je pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli ob decembrskem sprejemanju proračuna za letošnje leto osvojil dopolnilo, ki predvideva pripravo študije, ki bi preučila dostopnost do plinometra z Ul. D’Alviano. Kot je bilo slišati včeraj, je plinometer v tem trenutku dostopen samo preko avtobusne remize.

Valentina Repini je bila zadovoljna, da je odbornica Lodijeva pokazala pripravljenost, da se ta biser industrijske arheologije obnovi. Odbornica je sicer opozorila, da bodo objekt težko obnovili z denarjem iz občinske blagajne. Ocenjuje, da bi bila obnova prezahtevna tudi zaradi vseh kulturnozgodovinskih omejitev, ki veljajo za objekt iz leta 1901. Prav zato bodo preverili, če bi bil lahko ta zanimiv za kakšnega privatnega investitorja, ki bi poskrbel tako za obnovo kot za vodenje objekta.

Kaj bi lahko zaživelo na tem območju, še ni jasno, so se pa v preteklosti pojavile številne ideje, med njimi tudi ta, da bi lahko plinometer spremenili v kulturni center. Na današnjem sestanku so mestni svetniki v poštev vzeli tudi to možnost, a ker nihče ne ve, koliko prostora je v objektu na voljo in kako bi uredili parkirišča okoli njega, se nihče noče prenagliti z vsebinami, s katerimi bi lahko nekoč napolnili plinometer.