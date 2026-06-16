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Zaradi del v Ulici Commerciale spremenjene proge nekaterih avtobusov

Premaknili bodo tudi nekatera avtobusna postajališča

Spletno uredništvo |
Trst |
16. jun. 2026 | 7:33
    Zaradi del v Ulici Commerciale spremenjene proge nekaterih avtobusov
    Ob danes bo zaradi prometne zapore v Ulici Commerciale spremenjenas tudi proga nekaterih mestnih avtobusov (FOTODAMJ@N)
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Od danes (od 9. ure dalje) bo zaradi prometne zapore v Ulici Commerciale spremenjena tudi proga nekaterih mestnih avtobusov. Prevoznik Trieste Trasporti sporoča, da bo avtobus 28 iz Ulice Galatti peljal po Ul. Ghega, Trgu Libertà ter ulicah sant’Anastasio in Commerciale do Ulice Giaggioli. V obratno smer pa bo z Ul. Commerciale zavil v Ul. Pauliana, nato na ulici Udine in Rittmeyer. Avtobus 30 bo samo v večernih urah (po 22. uri) in ob nedeljah ter praznikih vozil z ulic Filzi in Ghega do Trga Libertà ter od tod po ulicah sant’Anastasio, Commerciale, Giaggioli, spet Commerciale, Pauliana, Udine in Rittmeyer.

Avtobus 64 bo tako ob delavnikih kot praznikih prav tako vozil s Trga Libertà po ulicah sant’Anastasio in Commerciale ter naprej proti Opčinam, v obratno smer pa z Ul. Commerciale po ulicah Pauliana, Udine, Rittmeyer in naprej do Trga Tommaseo (ob praznikih do Ul. Galatti). Na začasno spremenjenih progah bodo premaknili tudi nekatera avtobusna postajališča.

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