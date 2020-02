Zaradi koronavirusa poostrena kontrola na meji

O novi vrsti gripe, ki je izbruhnila na Kitajskem, vemo že veliko, marsikaj pa je še neznanega, kot izhaja iz dopoldanskega srečanja, na katerem so spregovorili direktor deželne zdravstvene ustanove za Julijsko krajino (Asugi) Antonio Poggiana, rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda ter zdravniki in raziskovalci infektologi Niccolo' de Manzini, Pierfranco D'Agaro, Marco Confalonieri, Maurizio Ruscio, Adele Maggiore, Roberto Luzzati in Fabio Barbone.

Koronavirus je nova oblika gripe, ki se prenaša po zraku, od človeka do človeka. Simptomi so podobni tistim, ki jih povzročajo že znane gripe, zato je trenutno še nemogoče ugotoviti predhodno, ali je bolnik zbolel za običajno gripo, ali za koronavirus. Ta se je namreč hitro razširil skoraj po celem svetu, čeprav v manjši meri. Še "neokuženi" ostajata Južna Amerika in Afrika.

Na območju dežele Furlanije Julijske krajine so zdravniki posumili, da so se s koronavirusom okužili trije bolniki, za katere pa se je kmalu izkazalo, da so simptome imeli le zaradi običajen gripe. Vsi trije so prihajali iz Kitajske, zato se je zdravstvena ustanova odločila, da jih predhodno preveri.

Fedriga in podpredsednik vlade Fjk Riccardo Riccardi sta poudarila, da je Dežela pripravljena sodelovati z vodjo civilne zaščite Angelom Borrellijem. Poleg preverjanj na letališčih pa sta predlagala večjo pazljivost na državnih mejah, saj se potniki ne premikajo le z letalom. Ne gre za predlog preklicevanja Schengenskega sporazuma in zapiranja mej, ampak le za predlog okrepitve kontrol. Fedriga se je obenem nekoliko oddaljil od izjav Mattea Salvinija, ki je okrog koronavirusa negativno kritiziral pristop italijanske vlade: "To ni čas za politične polemike, ampak za sodelovanje." V popoldanskih urah je državna krizna enota sprejela Fedrigin predlog poostrenega nadzora na državnih mejah.

Tržaške bolnišnice bodo imele na voljo test preverjanja koronavirusa že v torek. Na državni ravni pa so za nujne primere in informacije aktivirali telefonsko številko 1500, ki jo v Fjk preusmerijo na enotno številko 112.