Zaradi nesreče zaprli cesto med Opčinami in Prosekom

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so okrog 11.30 zaprli cesto med Opčinami in Prosekom v obe smeri. Avtomobil Suzuki Ignis 4X4, ki ga je vozil starejši moški, je zapeljal s ceste in se prevrnil na bok ter obtičal sredi cestišča. Voznik se je uspel sam izvleči iz avtomobila. Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so mu nudili najnujnejšo pomoč in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, gasilci, ki odstranjujejo posledice nesreče ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Nastala je večja gmotna škoda.