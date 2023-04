Zaradi polnih zabojnikov odpadke odlagali na pločnik

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v Ul. Valmaura prestregli in oglobili šest ljudi, ki so odpadke odložili na pločnik, sicer v zaprtih vrečkah oz. kartonastih škatlah, pred zabojniki za smeti, ki so bili polni. Po natančnem opazovanju so izsledili krivce in jim naložili po 100 evrov kazni zaradi kršitve pravilnika o upravljanju z odpadki. Tudi če so zabojniki polni, je prepovedano odlagati smeti na pločnik, ugotavljajo. Včasih je dovolj, da se pomaknemo nekaj korakov stran do drugih zabojnikov in tam izpraznemo vrečke, opozarjajo. Odlaganje odpadkov na pločnik namreč vpliva na higieno okolja in predstavlja dodaten strošek pri pobiranju odpadkov.