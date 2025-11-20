Zaradi pričakovanega slabega vremena jutri (petek) zapirajo mestne parke

Občina Trst je sporočila, da bodo jutri (petek) zaradi pričakovanega slabega vremena zaprli mestne vrtove in parke. Ponovno jih bodo odprli, ko se bodo vremenske razmere izboljšale.

Jutri bo pihala močna burja, ki bo lahko dosegla hitrost do 100 kilometrov na uro, in se bodo ob za ta čas nizkih temperaturah občasno pojavljale padavine. Ni izključeno, da se bodo v višjih predelih Kraške planote občasno pojavile tudi snežinke.

Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.