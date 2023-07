Zaradi snemanja zapirajo nabrežje

Med 31. julijem in 11. avgustom bodo v Trstu snemali Amazonov film Heads of State. Snemali ga bodo tudi v palači predsedstva Dežele FJK na Velikem trgu, pri čemer bodo za namene snemanja s pročelja začasno sneli italijansko evropsko in deželno zastavo, so sporočili iz deželnih uradov.

V nedeljo, 30. julija, ter 4., 8., 9., 10. in 11. avgusta bodo zaradi snemanja začasno zaprli za vozila, kolesarje in pešce nekatere dele tržaškega nabrežja. V primeru slabega vremena se bo snemanje zavleklo za nekaj dni, vse pa se bo vsekakor zaključilo do 15. avgusta oziroma velikega šmarna.

Zaradi snemanja bo v nedeljo med 8. in 20. uro prepovedano voziti na cestnem odseku od vhoda v Staro pristanišče na Trgu Santos do trga pred gledališčem Miela. Tu bodo tržaška lokalna policija v nedeljo lahko začasno ustavila tudi pešce in kolesarje, začasne zapore pa bodo vsekakor trajale največ pet minut, na kar bodo ceste zopet prehodne.

V Trstu bodo zaradi stavke ameriških igralcev nastopili le kaskaderji, teh pa je kar veliko, saj gre za akcijsko komedijo, v kateri ima glavno vlogo policijski par. V filmu nastopa tudi znameniti rokoborec John Cena, ki se je prejšnji teden mudil v Trstu in navdušil svoje oboževalce.