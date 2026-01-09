VREME
DANES
Petek, 09 januar 2026
Iskanje

Zaradi tveganja zastrupitve v Ulici Ghega evakuirali več oseb

Nekaterim stanovalcem tamkajšnjega poslopja je kemična snov, ki jo je uporabilo gradbeno podjetje, povzročila težave z dihanjem

Spletno uredništvo |
Trst |
9. jan. 2026 | 20:23
    Zaradi tveganja zastrupitve v Ulici Ghega evakuirali več oseb
    Gasilci, fotografija je simbolična (GASILCI)
Dark Theme

Zaradi tveganja zastrupitve s kemično snovjo, ki jo je med obnovitvenimi deli uporabilo gradbeno podjetje, so danes popoldne iz bloka v Ulici Ghega 1 v Trstu preventivno evakuirali tamkajšnje stanovalce, so sporočili gasilci. Na kraj so se pripeljali tudi policisti in reševalci službe 118. Pet oseb so odpeljali v bolnišnico, med temi tudi tri otroke, ki so jih odpeljali na pregled v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.

Snov, ki je nekaterim stanovalcem poslopja v Ul. Ghega povzročila težave z dihanjem, je gradbeno podjetje uporabilo pri obnovi parketa v enem izmed stanovanj. Ker je danes ob oblačnem vremenu ozračje stagniralo, se hlapi topila kljub prezračevanju niso porazgubili v zraku in so dosegli sosednja stanovanja.

Alarm je zaradi močnega in motečega vonja sprožila ena izmed stanovalk bloka. Zdravstvene posledice pri evakuiranih naj ne bi bile hude.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: