Zaradi tveganja zastrupitve v Ulici Ghega evakuirali več oseb

Zaradi tveganja zastrupitve s kemično snovjo, ki jo je med obnovitvenimi deli uporabilo gradbeno podjetje, so danes popoldne iz bloka v Ulici Ghega 1 v Trstu preventivno evakuirali tamkajšnje stanovalce, so sporočili gasilci. Na kraj so se pripeljali tudi policisti in reševalci službe 118. Pet oseb so odpeljali v bolnišnico, med temi tudi tri otroke, ki so jih odpeljali na pregled v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.

Snov, ki je nekaterim stanovalcem poslopja v Ul. Ghega povzročila težave z dihanjem, je gradbeno podjetje uporabilo pri obnovi parketa v enem izmed stanovanj. Ker je danes ob oblačnem vremenu ozračje stagniralo, se hlapi topila kljub prezračevanju niso porazgubili v zraku in so dosegli sosednja stanovanja.

Alarm je zaradi močnega in motečega vonja sprožila ena izmed stanovalk bloka. Zdravstvene posledice pri evakuiranih naj ne bi bile hude.