Zaradi zapore hitre ceste H4 težave tudi v devinsko-nabrežinski občini

Zaradi zapore hitre ceste H4 se s prometnimi težavami spopadajo tudi na območju devinsko-nabrežinske občine. Tudi danes so nastajali zastoji, kolona vozil je predvsem pri cestninski postaji Moščenice bila dolga tudi do sedem kilometrov.

Osebna vozila, avtodomi in, kljub odredbi o omejitvi prometa, tudi tovorna vozila so se z avtoceste preusmerjali na lokalne ceste, kar povzroča v teh dneh težave zlasti na območju med Sesljanom in Devinom. Promet je bil včeraj spet močno upočasnjen pri glavnem sesljanskem krožišču, zastoji so nastajali v Naselju svetega Mavra in Sesljanu, je poročala občina.