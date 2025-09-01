Zasačili so ga s »sumljivimi« parfumi in še marsičem

Tržaški policisti so pred tednom dni v lokalu v Ulici Oriani v Trstu zasačili moškega, ki je drugemu moškemu razkazoval večjo količino parfumov. Izkazalo se je, da je teh bilo 16, so danes sporočili s tržaške kvesture. Vsi so bili zapakirani in opremljeni z varovalnim sistemom proti kraji. Češki državljan jim ni znal oziroma hotel povedati, od kod so ti prišli, so še razložili. Presenečenj pa ni bilo konec. Drugi moški, kosovski državljan s stalnim prebivališčem v Trstu, je pod pasom skrival nož s približno deset centrimetrov dolgim rezilom.

Še isto popoldne so »prodajalca parfumov« spet prestregli v Ulici Toti: na zadnjih sedežih avtomobila je prevažal veliko kartonsko škatlo. Ko so policisti pregledali vozilo, so našli še dve veliki škatli, v katerih je bilo približno 80 parfumov in kozmetičnih izdelkov znanih blagovnih znamk. Ob teh pa je v njih bilo še več kosov oblačil.