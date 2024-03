Pripadniki tržaške obalne straže so v minulih dneh prestregli okrog 60 kilogramov še živih morskih ježkov, ki jih je prevažal kombi hladilnik. Ugotovili so, da voznik nima ustreznih dokumentov o sledljivosti, zato so jih zasegli in mu naložili 1500 evrov globe. Ježke, skupno jih je bilo okrog 1200, so po pregledu pristojnih zdravstvenih oblasti, ki so ugotovile, da so še živi, ponovno vrnili v morje.