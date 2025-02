Zasegli 128 kilogramov morskih ježkov

Po torkovem zasegu 250 kilogramov rib, o katerem smo poročali, prihaja z miljskega konca nova vest o zasegu, tokrat gre za morske ježke.

Finančni policisti iz Milj in osebje tržaške luške kapitanije so v preteklih dneh prav tako pri mejnem prehodu Škofije zasegli več kot 100 kilogramov morskih ježkov. Našli so jih v kombiju hladilniku hrvaških registrskih tablic.

Ugotovili so, da je voznik prevažal 128 kilogramov morskih ježkov, pri katerih so odkrili več nepravilnosti, in sicer pri pakiranju, oznakah, dokumentih o sledljivosti in informacijah za končne uporabnike.

Tovor, ki ga je prodalo neko hrvaško podjetje, je bil namenjen na italijanski trg, po vsej verjetnosti v gostinstvo.

Prevozniku so naložili globo v višini 3500 evrov, tovor pa so zasegli.