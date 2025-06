Zasegli 4500 plastenk in zavojev detergentov in čistil

Tržaški finančni policisti in cariniki so v tržaškem pristanišču zasegli tovor detergentov in čistil, ugotovili so, da so bila sredstva za čiščenje ponarejena. Tovor je v Trst priplul iz turške luke Gemlik, v kontejnerjih je bilo za skupnih 4500 plastenk čistil in detergentov. Ko so opravili pregled tovora, so finančni policisti ugotovili, da je bilo blago zapakirano na neustrezen način, zaradi česar so posumili, da gre morebiti za ponaredke čistil znanih blagovnih znamk. Avtentičnost čistil in detergentov so nato preverili v samih tovarnah, v katerih proizvajajo ta sredstva za čiščenje. Ugotovili so, da gre za ponaredke, zaradi česar so tovor, ki je bil s tovornjakom namenjen v Nemčijo, nemudoma zasegli.