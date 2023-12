Zasegli gradbišče v Ulici Vicolo delle Rose

Lokalni policisti in osebje zdravstvenega podjetja Asugi ter inšpektorata za delo so v preteklih dneh med obiskom gradbišča v Ulici Vicolo delle Rose 45-51 v Rojanu ugotovili več kršitev glede varnosti pri delu ter prisotnosti tujih oseb na državnem ozemlju. Odkrili so hujše pomanjkljivosti na gradbenih odrih, ki so predstavljale večje tveganje za varnost delavcev, zaradi česar je tržaški državni tožilec odredil zaseg gradbišča.

Ugotovili so tudi, da je bil eden od zaposlenih delavcev, državljan Egipta, nezakonito prisoten na državnem ozemlju. Zoper njega sta bili v Milanu in Veroni izdani odredbi za izgon iz države. Moškemu so izdali novo odredbo za izgon in so ga prepeljali v urad za migracije na tržaški kvesturi. Lastnika podjetja, prav tako državljana Egipta, so ovadili zaradi kršitve zakona o migracijah, ki med drugim uravnava zaposlovanje tujih oseb.