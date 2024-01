Zasegli več kot 100 tisoč jušnih kock, prehranska dopolnila in losjone

Finančni policisti in cariniki so v tržaškem pristanišču v dveh različnih akcijah zasegli večje količine prehrambenih izdelkov oz. prehranskih dopolnil ter izdelkov za osebno nego, ki so v Trst prispeli z ladjami iz Turčije in so bili namenjeni na evropski trg.

V preteklih dneh so odkrili in zasegli več kot 100.000 ponarejenih jušnih kock znanega proizvajalca ter več kot 1200 stekleničk ponarejenih losjonov za lase. Ponaredbo jušnih kock je potrdil sam proizvajalec, pri čemer so ugotovili, da bi lahko uživanje predstavljalo zdravstveno tveganje, ker niso bile skladne z varnostnimi standardi. Prav tako so v ekspertizo poslali tudi zasežene losjone za lase.

V preteklih dneh so finančni policisti in cariniki tudi zasegli skoraj 11.000 prehranskih dopolnil, v katerih so ugotovili prisotnost snovi sildenafil. Gre za aktivno učinkovino, ki jo vsebuje viagra in sodi v kategorijo zdravil oz. med snovi s farmakološkimi učinki, ki je prepovedana v prehranskih dopolnilih.