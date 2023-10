Zasegli več kot 10.000 vrečk lažne viagre

Finančni policisti iz Trsta in cariniki so zasegli 10.848 vrečk dveh prehranskih dopolnil, v katerih so odkrili prisotnost snovi sildenafil. Gre za aktivno učinkovino, ki jo vsebuje viagra in sodi v kategorijo zdravil oz. med snovi s farmakološkimi učinki, ki je prepovedana v prehranskih dopolnilih. Vest je sporočilo ministrstvo za zdravstvo. Obe prehranski dopolnili izdelujejo v Turčiji in ju je možno kupiti v raznih italijanskih spletnih trgovinah, sporočajo z ministrstva za zdravstvo, pri čemer pa odsvetujejo njuno uporabo.