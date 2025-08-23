Zastoji nastajajo tudi na Obalni cesti

Zaradi posledic zaprtja vipavske hitre ceste H4 in vala povratnikov marsikje, kot smo poročali, nastajajo težave v prometu. Pri Fernetičih so je namreč občutno povečalo število tovornjakov, pri čemer so prometnice po Krasu obremenjene. Daljši zastoji so v zadnjih dneh nastajali na cestninski postaji pri Moščenicah proti Benetkam, na avtocestnem priključku proti Sesljanu in po regionalnih cestah devinsko-nabrežinske občine. Danes ravnokar (okrog 17. ure) nastajajo daljši zastoji tudi na Obalni cesti proti Sesljanu in na regionalni cesti.