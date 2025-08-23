Sobota, 23 avgust 2025
Iskanje
Promet

Zastoji nastajajo tudi na Obalni cesti

Danes popoldne je bil promet proti Sesljanu močno upočasnjen

Spletno uredništvo |
Sesljan |
22. avg. 2025 | 17:29
    Zastoji nastajajo tudi na Obalni cesti
    Današnji zastoj na Obalni cesti (FOTODAMJ@N)
    Zastoji nastajajo tudi na Obalni cesti
    Današnji povečan promet proti Sesljanu (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Zaradi posledic zaprtja vipavske hitre ceste H4 in vala povratnikov marsikje, kot smo poročali, nastajajo težave v prometu. Pri Fernetičih so je namreč občutno povečalo število tovornjakov, pri čemer so prometnice po Krasu obremenjene. Daljši zastoji so v zadnjih dneh nastajali na cestninski postaji pri Moščenicah proti Benetkam, na avtocestnem priključku proti Sesljanu in po regionalnih cestah devinsko-nabrežinske občine. Danes ravnokar (okrog 17. ure) nastajajo daljši zastoji tudi na Obalni cesti proti Sesljanu in na regionalni cesti.

$!Današnji zastoj pred Sesljanom (FOTODAMJ@N)
Današnji zastoj pred Sesljanom (FOTODAMJ@N)

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: