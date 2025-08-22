Zastoji pri Fernetičih avtoprevoznikom povzročajo škodo

Prometnim mukam, ki so ta teden značilne za območje od Fernetičev do Moščenic, vozniki in domačini tudi danes niso bili izvzeti. Tako pred mejo kot pred cestninsko postajo so zaradi popolne zapore hitre ceste H4 med Razdrtim in Vipavo, ki bo trajala do konca novembra, nastajali daljši zastoji.

Zveza italijanskih avtoprevoznikov (FAI) za FJK je stanje na Tržaškem ocenila kot hudo, saj povzročajo zastoji vsakodnevne težave in zamude. »Ogromna količina težkega prometa je bila preusmerjena na že tako krhko infrastrukturo, Moščenice so se tako spremenile v pravo ozko grlo, ki oškoduje celotno deželno logistično verigo,« so zapisali.

Zaprtje hitre ceste H4 je po njihovi oceni »razgalilo neprimernost našega obmejnega cestnega omrežja«, »pomanjkljivo upravljanje s prometom« ter »zastarelo infrastrukturo«, zato zahtevajo nujen sestanek z Deželo FJK in družbo Autostrade Alto Adriatico.

Iz političnih krogov se vrstijo kritike na račun italijanske vlade, ki vztraja z izvajanjem nadzora na meji. Tržaški senator Gibanja 5 zvezd Stefano Patuanelli opozarja, da je ta ukrep »malo koristen« in povzroča težave v prometu. »Predstavniki desne sredine v Miljah in Trstu zahtevajo večji nadzor v mestih, ista politična stran pa pošilja varnostne organe na meje,« je poudaril Patuanelli. Edini rezultat so po njegovem težave za čezmejne delavce, ki čakajo v vrsti.

Senatorka DS Tatjana Rojc meni, da ima zamrznitev schengna »eksplozivne posledice«. Spomnila je, da se je že mesece vedelo, da bo zaradi zaprtja vipavske hitre ceste čez mejo peljalo 4000 tovornih vozil na dan več kot običajno, kljub temu pa se ni pravočasno ukrepalo. Infrastruktura v tem delu dežele pa ostaja pomanjkljiva.

Član deželne vlade Pierpaolo Roberti, pristojen za varnost, pa meni, da je z nadzorom na meji treba vztrajati, saj »tudi letos prinaša pozitivne učinke«. V izjavi za medije, v kateri prometnih težav ni omenil, je obžaloval, da nekateri kritizirajo ukrep, ki zagotavlja nacionalno varnost.