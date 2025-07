Zastrupljeni v požaru niso v življenjski nevarnosti

Prebivalci stanovanjskega poslopja v Ulici Galilei, ki so se v včerajšnjem požaru zaradi vdihavanja dima zastrupili, po zadnjih informacijah službe za nujno medicinsko pomoč 118 niso v življenjski nevarnosti. Najhuje jo je včeraj skupil 70-letnik, prebivalec stanovanja, v katerem je zagorelo. Hospitalizirali so ga na oddelku za intenzivno nego katinarske bolnišnice, njegovo zdravstveno stanje je po informacijah reševalcev 118 danes stabilno.

V bolnišnico so pospremili tudi štiričlansko družino tujih državljanov, ki prebiva v tretjem nadstropju objekta, kjer je prav tako gorelo. Otroka, stara devet let oziroma nekaj mesecev, so odpeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo od tam pa na Katinaro, kjer so ju namestili v hiperbarično komoro. Tudi njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Preostanek ljudi, ki so vdihavali dim, so reševalci oskrbeli na kraju nesreče, hospitalizacija zanje ni bila potrebna.