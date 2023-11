Tržaški lokalni policisti so v sklopu dveletne preiskave, ki jo je vodila državna tožilka Maddalena Chergia, razkrinkali kriminalno združbo, ki je ogoljufala okrog 70 zavarovalniških agencij v Trstu in po vsej Italiji. Osumljenih je 274 ljudi, med njimi jih je 14 obtoženih zaradi predložitve lažnih dokumentov in zaradi zamenjave osebe. Z nudenjem lažnih avtomobilskih in osebnih dokumentov, naslovljenih tudi že na pokojne osebe, so si uspeli izboriti občutno nižje cene zavarovalnih premij, pri čemer so omenjene zavarovalnice ogoljufali za več kot 700.000 evrov.

Preiskava se je začela, ko je uslužbenka neke tržaške zavarovalnice pri podpisovanju zavarovalniške pogodbe ugotovila, da ji je stranka predložila lažni dokument in je dogodek prijavila lokalnim policistom. Opravili so več hišnih preiskav na območju Neaplja, Pescare in Cosenze ob pomoči tamkajšnjih kolegov.