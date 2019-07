Zavrnjeno vprašanje o parkiranju na Obalni cesti

Na ponedeljkovi seji tržaškega občinskega sveta je bilo med drugim zavrnjeno aktualno vprašanje Valentine Repini (DS), ki je na podžupana Paola Polidorija naslovila vprašanje, če namerava sprejeti ustrezne ukrepe glede oviranega parkiranja na Obalni cesti. Mestno svetnico je zanimalo, če namerava občinska uprava upoštevati prošnje vinogradnikov in drugih kmetovalcev, gostincev in stanovalcev, da se njihovih parkiranih vozil ne oglobi, saj nimajo druge alternative. Repinijeva je v aktualnem vprašanju spomnila, da so lani stanovalci zbrali 400 podpisov pod peticijo, s katero so zahtevali, da se za letošnje poletje najde primerna rešitev.

Ker te upravitelji niso našli, je mestna svetnica želela izvedeti, kako se nameravajo lotiti problema. Odgovora pa ni prejela, ker je podžupan ocenil, da vprašanje ni primerno formulirano.