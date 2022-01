Zavzemajo se za nekdanjo vojašnico pri Banih

Ne gre za nikakršno novost. O obnovi opuščene vojašnice Monte Cimone pri Banih se govori že dolgo, predlogov za njeno ureditev je bilo nič koliko, vse pa ostaja še vedno pri besedah. Zadevo so v vzhodnokraškem rajonskem svetu spet skušali premakniti z mrtvega tira. Pretekli ponedeljek so z glasovi levosredinske večine odobrili svetniško pobudo Lare Dipace (Demokratska stranka), ki sta jo podpisala še predsednica Nives Cossutta in Jadran Vecchiet (ravno tako DS).

Med prvimi koraki – tako v besedilu – bi morala biti vzpostavitev tehničnega omizja z Agencijo za javno dobro, lastnico zemljišča in deželno vlado Furlanije - Julijske krajine, s katerim bi dosegli ukinitev statusa grajenega javnega dobra celotnega območja in izdelali načrt za njegov razvoj (PUVaT). Ta korak se je namreč že izkazal za uspešnega v nekaterih drugih deželnih občinah.

Brez finančnih sredstev seveda ne gre, zato so tržaškega župana Roberta Dipiazza spodbudili, naj ugotovi, kje bi jih lahko črpali oziroma na katere razpise bi se lahko prijavili in si tako zagotovili potreben denar. Februarja 2020 je rajonski svet ravno tako na osnovi svetniške pobude Lare Dipace že potrkal na vrata tržaške občine s podobno zahtevo, odgovora pa ni bilo, so spomnili. Sploh pa je bilo pozivov v to smer veliko, med temi tudi tisti slovenske občinske svetnice Valentine Repini. Prva podpisnica je prepričana, da bi lahko boljšo prihodnost območju zagotovili s sredstvi, ki jih Evropska unija zagotavlja za obdobje 2021–2027. Močno oporo pa bi lahko dobili tudi v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, je navedla.