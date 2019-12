Zaživel je božični sejem

Deževno in vse prej kot zimsko vreme je danes popoldne pospremilo odprtje tradicionalnega božičnega sejma po tržaških mestnih ulicah, ki se letos predstavlja s kar nekaj novostmi. Med drugimi velja izpostaviti predvsem čas trajanja, saj se bo sejem zaključil 6. januarja in ne več 25. decembra kot običajno.

Okoli 80 razstavljavcev iz 12 držav se predstavlja z vsemi vrstami drobnarij, mogoče pa je dobiti tudi igrače in sladkarije.

Razstavljavci bodo v hiškah svoje izdelke prodajali vsak dan, in sicer od nedelje do četrtka do 20. ure zvečer, ob petkih in sobotah pa do 21. ure.