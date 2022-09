Nabrežinski karabinjerji so na mejnem prehodu med pregledovanjem linijskega avtobusa, ki je vozil proti Franciji, opazili 28-letnega romunskega državljana, ki mora prestati dve leti in 26 dni zaporne kazni.

28-letnik je namreč pred več leti ukradel zlato ogrlico in zbežal. So pa njegov obraz posnele nadzorne kamere, tako da so ga lahko ovadili, a je uspel zbežati iz Italije.

Zdaj pa so ga z orglico prepoznali nabrežinski karabinjerji, ki so ga odvedli v koronejski zapor.