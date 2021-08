Zbornik, ki povezuje obe duši Trsta

Knjiga, ki povezuje slovenski in italijanski Trst oziroma skupni poklon obeh duš mesta. To želi biti zbornik Boris Pahor. Scrittore senza frontiere (Boris Pahor. Pisatelj brez meja), ki sta ga ob sto osmem rojstnem dnevu tržaškega pisatelja v sozaložništvu izdali Mladika in La libreria del Ponte rosso. Književnik bo svečke na torti ugasnil v četrtek, kaj vsega se skriva v novi publikaciji, so novinarjem danes dopoldne razkrili v Narodnem domu.

Dogodivščina se je začela, ko si je spomladi Walter Chiereghin, urednik mesečnika za umetnost in kulturo Il ponte rosso, zaželel, da bi ob častitljivem življenjskem jubileju pisatelja uresničili temu primeren kulturni projekt. Na začetku je imel v mislih članek, zamisel pa je kmalu prerasla v celo številko in nato v samostojno publikacijo. »Pri založbi Mladika smo se takoj navdušili nad zamislijo, da bi Slovenci in Italijani skupaj proslavili pisatelja s knjigo, v kateri se različni glasovi prepletajo in dopolnjujejo. Torej enoten praznik in ne dve ločeni praznovanji,« je potrdila urednica Nadia Roncelli. Poleg temeljnih prispevkov – je še orisala – knjiga pomeni pomemben podvig, odličen izraz zdravega dialoga med slovenskim in italijanskim Trstom, ki bi bil še do nedavnega nemogoč. V tej luči je bila odločitev, da jo objavijo v italijanščini zavestno premišljena. Zbornik, ki ga je s Chiereghinom uredil Fulvio Senardi, je razdeljen na dva različna dela. V prvem se prispevki osredotočajo na vrsto pisateljeva pomembnejših del, v drugem pa imajo glavno besedo intervjuji in pričevanja. Številne odtenke pisateljevega bistva je sestavilo 26 slovenskih in italijanskih intelektualcev, prijateljev, znancev in dobrih poznavalcev književnika.