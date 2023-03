Zbrali 10.000 evrov za nastanitev bolnih otrok in družin

Za posameznika je to le cena ene kave, za tiste, ki jim je namenjen prispevek, pa veliko več. Pred kratkim se je zaključila četrta akcija Ponudi odlično kavo (Offri un caffè buonissimo), s katero društvo ABC zbira sredstva za vzdrževanje stanovanj, v katerih so nastanjene družine, katerih otrok potrebuje operacijo v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Akcijo so skupaj z zvezama trgovcev Confcommercio in gostincev Fipe uspešno organizirali tudi v letošnjem božičnem času, ko so v nekaj mesecih v priložnostnih hranilnikih zbrali več kot 10.000 evrov. Pri njej so sodelovali tudi združenji Caffè Trieste in Solidarietà Trieste ter medijska partnerja Radio Punto Zero in Radio Attività. Letos je med gostinci in trgovci sodelovalo 129 dejavnosti.

Akcija Ponudi odlično kavo poteka tako, da sodelujoče trgovske dejavnosti postavijo ob blagajno škatlo, v katero lahko vsak prispeva za ceno ene kave ali poljubno vsoto. S tem denarjem želi društvo ABC podpreti družine, ki imajo bolne otroke. Od začetka akcije pred štirimi leti je društvo z zbranim denarjem podprlo s sprejemom v stanovanja, s katerimi razpolaga v Trstu, in s psihološko podporo več kot 100 družin ter poskrbelo za več kot 140 nočitev v stanovanjih, ki so namenjena tem družinam.