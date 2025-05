Zbrali se bodo izumitelji iz več dežel in sosednjih držav

Znanost, tehnologija, inovacija, kreativnost in obilo zabave. Vse to prinaša 12. izdaja dogodka Maker Faire, ki bo ta konec tedna potekala na Velikem trgu v Trstu. Že jutri pa se bo začel spremljevalni program, ki bo namenjen zlasti šolarjem, postregel pa bo z Znanstvenim piknikom in dogodkom Fanta Maker. Slednji bo namenjen zlasti ljubiteljem znanstvene fantastike, tema dogodka pa bo znanstvenofantastična franšiza Vojna zvezd.

Podrobnosti nove izdaje priljubljenega dogodka, ki se je po lanski septembrski izdaji na željo organizatorjev vrnil v spomladanski termin, ko lahko računajo tudi na obisk in pomoč šolarjev, so predstavili včeraj v Mestni hiši. Organizatorja dogodka sta Mednarodni center za teoretsko fiziko (ICTP) in Občina Trst, obe ustanovi pa že vrsto let lahko računata na pokroviteljstvo Dežele FJK. Na predstavitvi je kreativni direktor in gonilna sila prireditve Carlo Fonda povedal, da je zanimanje za Maker Faire iz leta v leto večje in da letos pričakujejo več kot 300 projektov.

»Makerji«, ustvarjalni posamezniki ali skupine, ki se družijo z namenom raziskovanja in preizkušanja novih rešitev, snovanja edinstvenih produktov in njihovih umestitev v socialne modele za boljši jutri že danes, prihajajo iz Furlanije - Julijske krajine (kar 204), Veneta (26), Trenta (2), Lombardije (6), Piemonta (6), Lacija (10), pa tudi iz Slovenije in Hrvaške (po 8 iz vsake države), en »maker« pa prihaja iz Nemčije. Maker Faire bodo v soboto odprli ob 14. uri, dogajalo pa se bo do 20. ure. V nedeljo pa se bo makerska skupnost predstavljala od 10. do 18. ure, so napovedali na včerajšnji predstavitvi.