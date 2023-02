Zdaj je uradno: Måneskin julija prihajajo v Trst

Zdaj je tudi uradno in pogojnik ni več potreben. Måneskin bodo 16. julija imeli koncert na stadionu Nereo Rocco v Trstu, so sporočili organizatorji. Bend je sicer sinoči uspešno nastopil in požel val navdušenja na sanremskem festivalu, toda tržaškega nastopa še niso omenili, medtem ko so sporočili, da bodo poleti nastopili na stadionih v Rimu in Milanu. Organizatorji FVG Music Live in Vigna PR v sodelovanju z Občino Trst in družbo PromoTurismoFVG so danes nastop v Trstu potrdili. Objavili so že tudi cene vstopnic. Za ogled koncerta bodo morali udeleženci odšteti od 55 evrov do 80 evrov, ob čemer bo treba prišteti še provizijo ob predprodaji. Vstopnice pa si bo mogoče zagotoviti od ponedeljka, 13. februarja, od 11. ure dalje na spletnih mestih Ticketone.it, Ticketmaster.it , Clappit ter od sobote, 18. februarja, od 11. ure v pooblaščenih izpostavah Ticketone.